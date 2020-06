Real Madrid x Eibar: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Na briga pela liderança com o Barcelona, o Real Madrid volta a campo neste domingo para encarar o Eibar, às 14h30, em seu Centro de Treinamento, no miniestádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão pela TV fechada.

Onde assistir Real Madrid x Eibar?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. Também é possível assistir pelo site e aplicativo do canal, o Watch ESPN e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário de Real Madrid x Eibar

O duelo será realizado às 14h30, horário de Brasília

O Real Madrid inicia a rodada na segunda colocação com 56 pontos, dois a menos que o Barcelona e nove a mais que o Sevilla. A equipe merengue perdeu para o Betis na última rodada, disputada no dia 8 de março.

Já o Eibar aparece na modesta 16ª colocação, com 27 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O Eibar perdeu para o Mallorca por 2 a 1, em casa, no dia 7 de março, em seu último compromisso pelo Campeonato Espanhol.