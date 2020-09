Real Madrid x Valladolid: onde assistir e horário do jogo 

O Real Madrid enfrenta o Valladolid nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão pela TV fechada.

Real Madrid x Valladolid: onde assistir

É possível assistir ao jogo ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

Horário

A partida terá início nesta quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília.

Últimos resultados

O Real Madrid entra em campo após vencer o Betis por 3 a 2, na última rodada. A equipe de Zidane, que descartou a contratação de novos reforços nesta janela de transferências, está na 6ª colocação, com quatro pontos.

O Valladolid ainda não venceu. A equipe estreou com um empate diante do Real Sociedad, perdeu para o Betis e voltou a empatar na última rodada contra o Celta de Vigo por 1 a 1. O time está na 17ª colocação, com dois pontos.