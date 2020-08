Red Bull Bragantino x Guarani: onde assistir e horário

Red Bull Bragantino e Guarani decidem nesta terça-feira o título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 20h, na Arena Barueri e terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir?

Bragantino e Guarani terá transmissão pelo canal SporTV e pelo canal Premiere.

Escalação

BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Ytalo, Morato e Artur. Técnico: Felipe Conceição. GUARANI – Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Waguininho. Técnico: Thiago Carpini.

A decisão será em jogo único. O campeão vai receber R$ 360 mil de premiação e o vice ficará com R$ 100 mil. O Bragantino foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pelo Corinthians e no Troféu do Interir passou pelo Botafogo-SP para chegar na decisão. Já o Guarani, eliminado na fase de grupos, superou a Inter de Limeira e se classificou para a decisão.