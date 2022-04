Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

A maratona de jogos do São Paulo como visitante tem mais um capítulo neste sábado, às 16h30, diante do Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. Sem vencer há dois jogos, o técnico Rogério Ceni segue com a missão de melhorar o desempenho tricolor fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o time tem um triunfo e uma derrota até aqui e quer somar valiosos pontos diante de um dos clubes mais fortes da atual edição do torneio.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, sustenta uma invencibilidade de cinco jogos. Sua última derrota no dia 26 de março, diante do Palmeiras, e culminou com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. Mauricio Barbieri tem decisões importantes a tomar sobre seu time titular para o jogo com o São Paulo, dado que tem nova viagem à Argentina para enfrentar o Estudiantes de La Plata pela Copa Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo acontece neste sábado, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo, na tv aberta, e do Premiere, no pay per view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom e Lucas Evangelista; Bruno Tubarão, Praxedes e Sorriso; Ytalo. Técnico : Mauricio Barbieri.

: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom e Lucas Evangelista; Bruno Tubarão, Praxedes e Sorriso; Ytalo. : Mauricio Barbieri. SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate, em 2 a 2, com o Juventude, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil. Na mesma competição, o Red Bull Bragantino venceu o Goiás, em Goiânia, por 2 a 1.