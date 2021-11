Santos x Chapecoense: onde assistir, horário e escalação das equipes

A três pontos da zona de rebaixamento, o Santos ainda olha com cuidado para o Z-4 do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o time comandado por Fábio Carille encara a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada. A equipe paulista está na 12ª posição, com 39 pontos. Rebaixada, os catarinenses ocupam a lanterna, com apenas 15 pontos.

ONDE ASSISTIR

Santos x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Chapecoense : João Paulo, Ezequiel, Laércio, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Kaio Nunes (Bruno Silva) e Henrique Almeida (Anselmo Ramon). Técnico : Pintado.

: João Paulo, Ezequiel, Laércio, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Kaio Nunes (Bruno Silva) e Henrique Almeida (Anselmo Ramon). : Pintado. Santos: João Paulo; Robson (Wagner Leonardo), Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Moraes (Marcos Guilherme); Marinho e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate sem gols com o Atlético-GO, fora de casa, enquanto a Chape vem de derrota por 2 a 0 para o Juventude, em casa.