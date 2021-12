São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de perder para o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, o São Paulo volta ao Morumbi na noite desta segunda-feira, às 19h, para receber o Juventude pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a chance do tricolor paulista se redimir diante do seu torcedor após o fraco desempenho contra os gaúchos e se livrar, de uma vez por todas, do risco de rebaixamento. Com 45 pontos, basta uma vitória para a equipe de Rogério Ceni permanecer na série A e se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Juventude vive situação mais delicada. Com 43 pontos e ocupando a 16ª colocação na tabela, a equipe de Caxias do Sul precisa dos três pontos para não voltar à segunda divisão.

ONDE ASSISTIR

A partida entre São Paulo e Juventude terá transmissão dos canais Premier pelo pay-per-view. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida será às 19h desta segunda-feira, no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

São Paulo: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Juventude: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota para o Grêmio, fora de casa, por 3 a 0, em confronto realizado na última quinta-feira, e o Juventude perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0, na última sexta-feira, no Castelão.