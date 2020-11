Sport x Vasco: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos na competição, Sport e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e pelo canal Premiere.

DATA

O confronto entre pernambucanos e cariocas será neste sábado, às 16h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sport x Vasco terá transmissão pela TV Globo (Pernambuco e afiliadas) e SporTV. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Chico, Ricardinho, Júnior Tavares e Lucas Mugni; Jonatan Gomez e Thiago Neves; Leandro Barcia e Marquinhos. Técnico: Jair Ventura

Vasco: Fernando Miguel; Miranda, Castan e Ricardo; Léo Matos, Andrey, Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Sport não perde faz três rodadas. No último domingo, empatou sem gols diante do Ceará, no Castelão.

Já o Vasco não vence faz nove jogos e no último domingo perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Januário.