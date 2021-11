Isaiah Stewart vê agressão intencional de LeBron, que rebate mais uma vez

O episódio entre LeBron James e Isaiah Stewart continua rendendo fora de quadra. O jogador do Detroit Pistons se manifestou pela primeira vez após ser agredido pelo astro dos Los Angeles Lakers, que respondeu novamente.

Isaiah Stewart rebateu o que havia dito LeBron de que não foi um ato proposital. “Eu assisti ao vídeo. Eu, pessoalmente, como disse, não acho que tenha sido um acidente. Mas é a última vez que eu falo sobre isso”, afirmou o jogador.



Isaiah Stewart não aceitou explicação de LeBron sobre agressão. Foto: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

“Meu principal foco agora é no meu time e nos meus companheiros, voltar a jogar basquete. Eu não vou deixar que aquilo defina quem eu sou. Eu vou deixar que a razão pela qual o Detroit me escolheu no Draft me defina e o jeito que eu jogo basquete”, acrescentou.

As declarações de Isaiah Stewart foram imediatamente rebatidas por LeBron. “Eu vi seus comentários hoje e ele sentiu que foi intencional e não um acidente. O meu propósito era tirar seu braço de cima de mim, essa parte foi de propósito, mas o ponto de minha mão bater em seu rosto não foi de propósito”, explicou.

“Você pode ver várias jogadas na NBA em que os caras cruzam os braços ou as mãos dos caras tentando tirá-los deles. Se você olhar a jogada de perto, ele meio que perdeu o equilíbrio quando eu o cortei para baixo e foi assim que a cabeça dele entrou na reta da minha mão. Então, não foi intencional. Nunca fui esse jogador, nunca tentei buscar um contato facial como aquele”, acrescentou LeBron.

Neste domingo, eles vão se reencontrar. Los Angeles Lakers e Detroit Pistons se enfrentam no Staples Center.