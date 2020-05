Kevin Durant não irá jogar caso temporada da NBA retorne após coronavírus

O ala-armador Kevin Durant, do Brooklyn Nets seguirá fora da temporada da NBA caso esta retorne após a paralisação por conta do novo coronavírus. A informação é do jornalista Adrian Wojnarowski, setorista da liga de basquete para a ESPN norte-americana.

Após lesionar o tendão de Aquiles na final da temporada 2018-19, quando ainda estava no Golden State Warriors, a previsão era que Durant ficasse fora durante todo seu primeiro ano na nova equipe. Com a suspensão da NBA por causa do coronavírus, surgiram rumores de que o armador poderia se recuperar a tempo de disputar o final da atual temporada da liga, o que o Nets teria descartado, segundo Wojnarowski.

"Kevin Durant não vai retornar com os Nets nesta temporada. Isso não vai acontecer, eles não vão arriscar com ele", postou o jornalista, indicando que a intenção é ter o astro inteiro para poder brigar pelo título nas próximas edições do principal campeonato de basquete do mundo.

Recentemente, Sean Marks, gerente-geral dos Nets, não descartou a chance de Durant voltar ainda nesta temporada. "Ele conhece o corpo dele melhor do que ninguém. Nossa comissão técnica fez um tremendo trabalho até este momento, mas não sei como essa pandemia vai afetar a todos", afirmou o dirigente ao site Newshub.

A NBA está parada desde o dia 11 de março. Ainda não há certeza se a temporada será retomada ou cancelada.