Penúltimo do Leste, Magic demite treinador após fim da temporada da NBA

Horas depois do fim da temporada regular da NBA, o Orlando Magic anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Frank Vogel. O profissional de 44 anos estava há duas temporadas na franquia, nas quais a equipe mostrou pouca evolução e sequer entrou na briga pelos playoffs da Conferência Leste.

"Quando o Orlando Magic contratou Frank Vogel como técnico há pouco mais de dois anos, ele foi encarregado de cultivar os jovens talentos em mãos e levar a franquia de volta aos playoffs. Quando nenhum destes fatores aconteceu em base consistente o suficiente, Vogel foi liberado de suas tarefas como técnico do Magic", explicou nota no site da franquia.

Vogel chegou ao Magic em alta, após um bom trabalho no Indiana Pacers. Em cinco temporadas e meia em Indianapolis, levou a equipe cinco vezes aos playoffs, tendo chegado a duas decisões de Conferência Leste e perdendo ambas para o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

No Magic, assumiu um elenco jovem e que guardava a esperança em nomes como Elfrid Payton, Aaron Gordon, Nikola Vucevic e Serge Ibaka. Não deu certo, e o time terminou em antepenúltimo do Leste. Nesta temporada, o início foi animador e a equipe chegou a ter a melhor campanha da liga no início, mas não sustentou, venceu apenas 25 partidas e ficou à frente somente do Atlanta Hawks no Leste.

"Nós gostaríamos de agradecer ao Frank por suas contribuições ao Orlando Magic. Nós apreciamos o sacrifício que ele fez como técnico e, certamente, dedicamos o melhor para ele e sua família no futuro", declarou o presidente de operações de basquete da franquia, Jeff Weltman.

O Magic agora utilizará as férias para ir em busca do novo treinador. Vogel foi o segundo técnico após o último dia da temporada regular, na quarta-feira. O New York Knicks também anunciou nesta quinta a dispensa de Jeff Hornacek.