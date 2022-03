Abel Ferreira elogia trabalho de Ceni antes de final entre Palmeiras e São Paulo no Paulistão

Na véspera da primeira final do Paulistão, os técnicos de Palmeiras e São Paulo, Abel Ferreira e Rogério Ceni, estiveram acompanhados do zagueiro Gustavo Gomez e do lateral-direito Rafinha, e deram entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira, em um clima leve antes da decisão. O treinador português aproveitou para analisar o adversário tricolor e fez questão de elogiar o trabalho de Ceni.

"A verdade é que, em pouco tempo, ele conseguiu implementar sua ideia de jogo. O 4-2-2-2 é uma forma difícil de se parar, tem muita mobilidade. Eles passaram um período turbulento, mas deram a volta por cima. Possuem maturidade competitiva e um bom padrão de jogo", explicou Abel.

"Já joguei contra o Rogério algumas vezes (risos). Ele ainda não me conhecia, mas eu do outro lado do mundo já sabia que ele era o goleiro que mais fez gols no mundo. Nunca imaginei sonhar em atravessar o Atlântico e jogar contra ele como treinador. Eu falo para os meus jogadores que vamos enfrentar um grande rival. Se queremos ser os melhores, precisamos vencer os melhores".

O técnico Abel Ferreira já venceu duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana pelo Palmeiras, mas ainda não conquistou um título do Campeonato Paulista. Depois de perder a final do Paulistão do ano passado para o São Paulo, a equipe alviverde pode dar ao técnico português a revanche e mais uma taça para o clube.

A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 1 a 0 no início deste ano também pelo Paulistão foi a única derrota em clássicos de Ceni esse ano. "Um jogo que começou muito equilibrado, depois abrimos o marcador e o adversário nos empurrou para trás, muito bem organizado. É uma equipe que joga com muita gente por dentro, uma boa mistura entre jovens e experientes. São as duas melhores equipes na final do torneio, o que nem sempre acontece. O São Paulo tem essa vantagem no primeiro jogo de atuar em casa, só com a presença de sua torcida. Respeitamos muito nosso adversário, mas queremos vencer".

Abel voltou a pedir mudanças no calendário brasileiro para reduzir datas e melhorar a recuperação física dos jogadores e aumentar o nível de intensidade das partidas.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, na segunda-feira, os árbitros sorteados para as duas finais do Campeonato Paulista. Douglas Marques das Flores será o árbitro principal do primeiro jogo, e o segundo duelo, previsto para domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, será dirigido por Raphael Claus.