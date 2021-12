Abel Ferreira diz em festa de título da Libertadores que deverá cumprir contrato com o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira afirmou nesta quinta-feira, durante festa organizada pelo Palmeiras para festejar a conquista da terceira taça da Copa Libertadores, que deverá cumprir seu contrato com o clube, com validade até o fim de 2022. A permanência do português virou incógnita após a conquista.

"Eu tenho contrato", disse Abel, após ouvir um coro de 'fica' dos torcedores presentes ao evento em uma casa noturna de São Paulo. Após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na final do torneio continental, sábado, em Montevidéu, o treinador afirmou estar no seu limite físico e mental.

Leia Também Seleção da Copa Libertadores tem 10 jogadores do Brasil e soberania palmeirense

Outro fator que poderá levar Abel a deixar o comando do time alviverde é a saudade da família, que ainda vive em Portugal. O treinador também tem propostas de trabalho da Arábia Saudita, Estados Unidos e da Turquia, mas o projeto esportivo apresentado não encheu os olhos do técnico.

Abel Ferreira disputou dez competições pelo Palmeiras e chegou a seis finais, incluindo as duas da Libertadores e a da Copa do Brasil de 2020, que também terminou como campeão. Tanto o treinador quanto parte do elenco alviverde entraram de férias após o título do último final de semana no Uruguai.