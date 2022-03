Abel vai escalar o que tem de melhor para o clássico diante do São Paulo

Ao contrário do que deu a entender após a vitória sobre o Guarani, o técnico Abel Ferreira deverá escalar o que tem de melhor no elenco do Palmeiras para o clássico de quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, diante do São Paulo, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os únicos desfalques deverão ser o lateral-direito Gabriel Menino, o zagueiro Luan e o volante Patrick de Paula, ausentes no treinamento desta terça-feira, o primeiro do elenco na semana, após a folga de segunda-feira. O trio está em tratamento médico.

Os atletas que participaram da vitória sobre o Guarani fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo para atividades técnicas e táticas sob orientação da comissão técnica, comandada por Abel Ferreira.

Uma formação provável para a disputa do clássico poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

O Palmeiras é o único time invicto do Campeonato Paulista. Com 20 pontos e dois jogos a menos, a equipe alviverde lidera o equilibrado Grupo C, que conta também com Mirassol (17 pontos), Ituano (15 pontos) e Botafogo-SP (15 pontos).