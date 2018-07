Aguirre perde três titulares do São Paulo para jogo de domingo

Como se não bastasse a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na noite desta quinta-feira, que impediu o São Paulo de terminar a 15ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre ainda perdeu três jogadores para o próximo compromisso da equipe.

O lateral Éder Militão, o zagueiro Arboleda e o volante Hudson foram advertidos com o amarelo na Arena do Grêmio e terão de cumprir suspensão automática diante do Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Todos estavam pendurados com dois cartões.

Além deles, Anderson Martins, Reinaldo, Liziero e Nenê também jogaram "com a corda no pescoço", mas passaram ilesos pela arbitragem enérgica do carioca Grazianni Maciel Rocha, que não ecomomizou nos cartões: do São Paulo, também foram amarelados Everton e Rojas; do lado gremista, levaram o amarelo Cícero, Leonardo, Kannemann e Ramiro.

O resultado manteve o time tricolor na segunda posição, com 29 pontos. Foi primeira derrota são-paulina após cinco jogos de invencibilidade, e apenas a segunda no campeonato.