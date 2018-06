Ainda com dores no pé, Rodrigo Caio desfalca o São Paulo contra o Santos

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, ainda não está 100% recuperado da entorse no pé esquerdo que o tirou dos gramados desde a 3ª rodada do Estadual e não poderá jogar contra o Santos, no próximo domingo, no Morumbi. Ele ainda sente dores no dorso do pé e o Reffis do clube pediu mais tempo para sua recuperação.

O zagueiro chegou a treinar normalmente, com bola, na semana passada e tinha expectativa de jogar até contra o Bahia, domingo passado, mas acabou nem sendo relacionado. Na quarta e nesta quinta, trabalhou apenas internamente no Reffis, e não com o grupo no gramado do CT da Barra Funda.

A lesão não é considerada grave, mas os médicos pedem cautela para que o jogador possa voltar ao posto de titular na zaga tricolor. Enquanto isso não acontece, Aguirre tem à disposição Militão, Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves para compor a defesa do time.

O veto médico não foi a única notícia ruim para Rodrigo Caio na semana. Ele acabou ficando fora da lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2014. Havia expectativa de que ele estivesse na lista dos 23 selecionados pelo técnico Tite , que optou por Geromel, do Grêmio.