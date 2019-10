Alisson, Firmino e Marta são finalistas da Bola de Ouro da France Football

A revista France Football divulgou nesta segunda-feira a lista de candidatos ao seu prêmio anual e incluiu três brasileiros entre os candidatos à Bola de Ouro. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, estão entre os 30 candidatos à premiação de melhor jogador, enquanto Marta foi indicada entre 20 nomes para concorrer entre as mulheres.

Alisson, inclusive, também foi indicado ao Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo, prêmio ao qual terá a concorrência de um compatriota, Ederson, do Manchester City. E outro representante do país na tradicional premiação da revista francesa será Vinicius Junior, do Real Madrid, indicado ao Troféu Kopa, dado ao melhor jogador do mundo com até 21 anos.

Na temporada 2018/2019 do futebol europeu, Alisson e Firmino foram peças importantes da conquista do título da Liga dos Campeões pelo Liverpool. E depois venceram a Copa América pela seleção brasileira. Agora, na disputa da France Football, terão a concorrência de nomes como Messi, eleito como o melhor do mundo pela Fifa, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk.

O goleiro do Liverpool também foi eleito o melhor da sua posição no mundo pela Fifa nesta temporada, na premiação denominada The Best e na qual também teve Ederson como um dos seus concorrentes entre os finalistas, situação que agora se repete no Troféu Yashin, ao qual a France Football incluiu dez nomes.

7️⃣ Reds named on the #BallonDor 30-man shortlist! UP THE REDS! pic.twitter.com/IT6aIfqtTd — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2019

Marta, por sua vez, foi lembrada pela publicação após chegar aos 17 gols na história da Copa do Mundo, um recorde entre os dois gêneros, na campanha em que a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final, na França. E entre as suas concorrentes estão Megan Rapinoe, campeã mundial pela seleção dos Estados Unidos e premiada pela Fifa com o The Best da última temporada, e a norueguesa Ada Hegerberg, que recebeu a Bola de Ouro da France Football em 2018.

Já Vinícius Júnior disputará o Troféu Kopa contra nomes renomados, especialmente o português João Félix, que recentemente trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid em uma das mais caras transações da história do futebol. Enquanto isso, o brasileiro, de 19 anos, está em sua segunda temporada pelo Real Madrid.

Lista dos candidatos à Bola de Ouro:

Alisson Becker (Brasil) - Liverpool

Bernardo Silva (Portugal) - Manchester City

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Juventus

Donny van de Beek (Holanda) - Ajax

Dusan Tadic (Sérvia) - Ajax

Frenkie de Jong (Holanda) - Ajax/Barcelona

Georginio Wijnaldum (Holanda) - Liverpool

Heung-min Son (Coreia do Sul) - Tottenham

Hugo Lloris (França) - Tottenham

Karim Benzema (França) - Real Madrid

Kylian Mbappé (França) - PSG

Marc-André Ter Stegen (Alemanha) - Barcelona

Matthijs de Ligt (Holanda) - Ajax/Juventus

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão) - Arsenal

Robert Lewandowski (Polônia) - Bayern

Roberto Firmino (Brasil) - Liverpool

Sadio Mané (Senegal) - Liverpool

Sergio Agüero (Argentina) - Manchester City

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) - Liverpool

Virgil van Dijk (Holanda) - Liverpool

Veja a lista das candidatas à Bola de Ouro (em ordem alfabética):

Ada Hegerberg (Noruega) - Lyon

Alex Morgan (Estados Unidos) - Orlando Pride

Amandine Henry (França) - Lyon

Dzenifer Marozsan (Alemanha) - Lyon

Ellen White (Inglaterra) - Manchester City

Kosovare Asllani (Suécia) - CD Tacón/Real Madrid

Lieke Martens (Holanda) - Barcelona

Lucy Bronze (Inglaterra) - Lyon

Marta (Brasil) - Orlando Pride

Megan Rapinoe (Estados Unidos) - Reign FC

Nilla Fischer (Suécia) - Linköping City

Pernille Harder (Dinamarca) - Wolfsburg

Rose Lavelle (Estados Unidos) - Washington Spirit

Sam Kerr (Austrália) - Chicago Red Stars

Sarah Bouhaddi (França) - Lyon

Sari van Veenendal (Holanda) - Atlético de Madrid

Sofia Jakobsson (Suécia) - CD Tacón/Real Madrid

Tobin Heath (Estados Unidos) - Portland Thorns

Viviane Miedema (Holanda) - Arsenal

Wendie Renard (França) - Lyon

Lista dos candidatos ao Troféu Kopa (sub-21)

Andriy Lunin (Ucrânia) - Valladolid

Jadon Sancho (Inglaterra) - Borussia Dortmund

João Félix (Portugal) - Benfica/Atlético de Madrid

Kai Havertz (Alemanha) - Bayer Leverkusen

Kang-in Lee (Coreia do Sul) - Valencia

Mattéo Guendouzi (França) - Arsenal

Matthijs de Ligt (Holanda) - Ajax/Juventus

Moise Kean (Itália) - Juventus/Everton

Samuel Chukwueze (Nigéria) - Villarreal

Vinicius Júnior (Brasil) - Real Madrid

Lista dos candidatos ao Troféu Yashin (melhor goleiro)

Alisson Becker (Brasil) - Liverpool

Andre Onana (Camarões) - Ajax

Ederson (Brasil) - Manchester City

Hugo Lloris (França) - Tottenham

Jan Oblak (Eslovênia) - Atlético de Madrid

Kepa Arrizabalaga (Espanha) - Chelsea

Manuel Neuer (Alemanha) - Bayern de Munique

Marc-André Ter Stegen (Alemanha) - Barcelona

Samir Handanovic (Eslovênia) - Inter de Milão

Wojciech Szczesny (Polônia) - Juventus