Alisson lamenta queda e considera que seleção 'merecia algo a mais' na Copa

Passados quatro dias da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o goleiro Alisson se manifestou nas redes sociais sobre a decepção com o resultado. Para o titular do gol da equipe de Tite, ele e seus colegas mereciam ter vencido a Bélgica na última sexta-feira e seguido na competição na Rússia.

"O resultado não foi o esperado, nem sempre é merecimento, e esse grupo merecia algo a mais. Mas o futebol é isso, nem sempre ganhamos! Deus é bom o tempo todo! Tudo na vida tem o seu tempo determinado, então seguirei trabalhando cada dia mais, com muita fé em Deus, e com muita vontade!", escreveu em sua página no Instagram.

Alisson chegou a ser alvo de críticas de alguns torcedores, mas deixou a Copa sem comprometer. Contra a Bélgica, na derrota por 2 a 1 pelas quartas de final, havia pouco que ele pudesse fazer no gol contra de Fernandinho e no lindo chute de De Bruyne, ambos no primeiro tempo.

Desde antes do torneio, o jogador vinha sendo especulado como possível reforço de clubes como Liverpool e Real Madrid. Sem especificar qual será seu futuro, Alisson se limitou a dizer: "Agora é tempo de descanso, e de recarregar as baterias para a próxima temporada!".

O goleiro de 25 anos ainda se mostrou bastante satisfeito pelo desempenho próprio e da seleção na Rússia. "Agradeço a Deus pela incrível oportunidade de ter disputado uma Copa do Mundo! Agradeço também a todos pela torcida, orações e pelo apoio incondicional."