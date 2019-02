'Anfitrião', Carlos Sánchez cobra vitória do Santos em Montevidéu

"Anfitrião" do duelo desta terça-feira, em Montevidéu, o meia Carlos Sánchez cobrou uma vitória do Santos contra o River Plate, do Uruguai, nesta terça-feira, no jogo de ida do confronto válido pela Copa Sul-Americana. Será a estreia da equipe brasileira na competição.

"Podemos decidir em casa, mas seria bom fazer o resultado como visitante. Vai ser um jogo difícil", afirmou o jogador do Santos, após o treino da equipe em solo uruguaio, nesta segunda.

Enquanto o Santos tenta embalar na temporada sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o River Plate fará sua estreia no ano, porque o campeonato nacional ainda não começou. Mesmo assim, Sánchez espera um jogo duro, típico de um confronto contra um adversário uruguaio.

"Vai ser um jogo muito difícil porque sabemos que é um confronto de 180 minutos. Vai ser uma partida dividida, temos que jogar com concentração. Como todo time uruguaio, o River joga com muita força, garra. Vamos tentar fazer nosso jogo, buscar tranquilidade para decidir em casa", declarou.

Nas arquibancadas, o Santos deve contar com torcedores uruguaios. Isso porque Sánchez terá familiares e amigos no local. O meio-campista nasceu em Montevidéu e atuará em casa, como um "anfitrião" do jogo.

"É sempre lindo voltar ao Uruguai, ficar com os familiares. Espero que eles aproveitem este momento, na minha companhia", afirmou.