Aniversariante, Vanderlei prega respeito ao Palmeiras e quer vitória de presente

Os jogadores do Santos ganharam nesta semana um motivo a mais para buscar a vitória no duelo contra o Palmeiras, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o goleiro Vanderlei completa 34 anos e quer de presente um triunfo no primeiro clássico da temporada.

Parabenizado por todos no CT Rei Pelé, em Santos, o camisa 1 santista fugiu das brincadeiras do elenco e saiu correndo do gramado logo após o apito do técnico Jair Ventura encerrando o treino. Vanderlei sabia que tomaria a tradicional "ovada" dos companheiros e se antecipou a isso saindo em disparada runo aos vestiários.

Apesar das felicitações, o goleiro quer mesmo é uma vitória do Santos sobre o Palmeiras. "Claro que espero uma vitória lá. Vai ser um presente não só para mim, mas para todo o elenco. A gente precisa desse resultado positivo, pois estamos vindo de um empate em casa. É um jogo importante, um clássico. A gente sabe que será difícil, mas temos condições de vencer lá dentro como fizemos ano passado", afirmou Vanderlei, lembrando do triunfo santista por 1 a 0 no dia 30 de setembro, no estádio Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

De olho na vitória, o goleiro santista sabe que seu time terá de ter muito cuidado em campo. O clássico contra o Palmeiras tem sido muito equilibrado nos últimos anos. De 2015 pra cá, os 14 confrontos contra o rival que não terminaram empatados foram decididos apenas por um gol de diferença. O Santos leva vantagem no período, tendo sete vitórias, contra quatro da equipe alviverde.

"Independentemente dos reforços deles e de jogarem em casa, o clássico deixa tudo muito igual. Nós vimos isso nos últimos anos, quando os jogos sempre foram apertados e decididos nos detalhes. A gente sabe que será assim, por isso precisamos estar bem concentrados para entrar bem e conseguir a vitória", concluiu Vanderlei.