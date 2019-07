Antes de decisão com o Boca, Athletico mira o G6 em duelo contra o Cruzeiro

Após a frustrante derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors na última quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico-PR vive a expectativa pelo duelo decisivo em La Bombonera, na próxima semana. Antes de Buenos Aires, no entanto, o próximo destino do time será Belo Horizonte, local da partida contra o Cruzeiro, marcada para as 19 horas deste sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sétimo lugar, com 16 pontos, o Athletico tem chances reais de entrar no G6, a zona de classificação à próxima Libertadores, uma vez que o sexto colocado Internacional e o quinto São Paulo têm 17 e 18 pontos, respectivamente. O quarto colocado Atlético-MG, com 20, também pode ser alcançado pela equipe de Curitiba. Já o Cruzeiro vem de umas sequência de oito jogos sem vencer no Brasileirão, em 16º lugar, com dez pontos.

Diante da importância da partida da próxima quarta-feira, na Argentina, o técnico Tiago Nunes deve levar a campo um time misto neste sábado. Um dos cotados para ser poupado é o atacante Marcelo Cirino, que pediu para viajar, mas será reavaliado. O zagueiro Léo Pereira, o lateral-direito Jonathan e o meia Nikão também podem ser preservados.

Ausente do último treino por causa de um desconforto, o atacante Marco Ruben pode dar lugar a Thony Anderson. Novidade certa em relação à derrota para o Boca Juniors será o retorno do volante Wellington, que cumpria suspensão no torneio continental. O zagueiro Lucas Halter segue como baixa e o lateral-esquerdo Adriano, apesar de já estar treinando, não tem previsão de estreia.