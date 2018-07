Aos 38 anos, Léo Moura renova contrato com o Grêmio até o fim de 2018

O lateral-direito Léo Moura renovou neste sábado o seu contrato com o Grêmio até final de 2018. O jogador de 38 anos foi contratado junto ao Santa Cruz no início do ano e tinha vínculo inicial até o término desta temporada.

Apesar da idade, o lateral tem sido peça importante para o time gaúcho até aqui. Léo Moura, que tem sido mais aproveitado no meio-campo, atuou em 33 jogos, de um total de 58 do Grêmio em 2017, e marcou três gols. Sua estreia aconteceu na Copa Libertadores, quando anotou o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Zamora, na Venezuela.

O anúncio da renovação seu deu através do site oficial do clube. O jogador está com o restante do elenco em Salvador. Ele deve ser titular na partida contra o Bahia no domingo, às 19 horas, na Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio atuará com uma equipe reserva na partida. A preocupação do técnico Renato Gaúcho está em recuperar os titulares após o duelo de quarta-feira contra o Botafogo, que rendeu ao time a classificação para as semifinais da Copa Libertadores.

Mesmo que quisesse mandar força máxima, Renato já teria uma série de desfalques. O goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Pedro Geromel e os atacantes Luan e Lucas Barrios nem viajaram para Salvador e ficaram em Porto Alegre para fazer reforço muscular. Neste sábado, a equipe treinou na Fonte Nova, o palco do jogo.

ESTREIAS

A partida na Fonte Nova deve marcar algumas estreias no Grêmio. O volante Cristian vestirá pela primeira vez em campo a camisa tricolor. E os meias-atacantes Michael Arroyo e o jovem Patrick, de 19 anos, farão o primeiro jogo como titulares.

O Grêmio está na vice-liderança do Brasileirão com 43 pontos, a dez de distância do Corinthians. Para o duelo contra o Bahia, o time deve entrar em campo com Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Cristian, Jailson, Léo Moura, Patrick e Arroyo; Jael.