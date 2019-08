Apesar de levar goleada no Inglês, Lampard exibe otimismo no Chelsea em Supercopa

Embora o Chelsea tenha sido goleado pelo Manchester United por 4 a 0, no último domingo, fora de casa, em sua estreia no Campeonato Inglês, o técnico do time de Londres, Frank Lampard, exibiu otimismo nesta terça-feira ao projetar a decisão da Supercopa da Europa. A equipe vai enfrentar o Liverpool nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), em Istambul, na Turquia, em busca do título continental.

"Estou otimista porque eu acredito nos jogadores. Nós estamos aqui na final porque nós merecemos estar devido às conquistas dos jogadores e do clube na temporada passada", afirmou o treinador, que como jogador se tornou um dos maiores ídolos da história do Chelsea.

O time londrino jogará a final da Supercopa por ter conquistado o título da Liga Europa, enquanto o seu rival se credenciou para buscar este troféu ao faturar o principal interclubes europeu. "Entendemos a qualidade de um adversário como o Liverpool, porque merecidamente venceu a Liga dos Campeões este ano", reforçou Lampard, em entrevista coletiva realizada no estádio do Besiktas, palco do confronto desta quarta-feira.

A equipe comandada por Jürgen Klopp abriu a sua campanha nesta edição do Campeonato Inglês com uma fácil vitória sobre o Norwich, por 4 a 1, na última sexta-feira, mas o comandante do Chelsea aposta que a sua equipe poderá desbancar o favoritismo do rival, que também é o atual vice-campeão inglês.

Smashing views from high up in the press box at Vodafone Park... @cpulisic_10 #SuperCup pic.twitter.com/syUmXpRy6E — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2019

"Eles têm um bom treinador e bons jogadores também, então este vai ser um teste para nós, mas eu sei que se jogarmos o nosso melhor futebol nós podemos vencer o jogo", afirmou Lampard, que disse até ter visto "coisas muito boas" exibidas pela sua equipe em certos momentos da goleada por 4 a 0 sofrida para o Manchester United no estádio Old Trafford.

Já ao comentar sobre o time que pretende levar a campo nesta quarta, o técnico ressaltou que o volante francês Kanté "sofreu uma pequena lesão" e, por isso, não confirmou se vai escalá-lo como titular. Porém, o treinador adiantou que a equipe não iniciará o jogo com o atacante brasileiro Willian, que sofreu uma recente lesão no joelho.

"A pré-temporada foi muito intensa para Willian e o jogo será duro. Temos de ter cuidado com ele. Estará fazendo exercícios (de reabilitação) nesta semana e amanhã estará no banco de reservas", revelou o ex-meio-campista, que como jogador do Chelsea disputou a final da Supercopa da Europa em 2012 e 2013, tendo sido derrotado nas duas ocasiões, respectivamente para Atlético de Madrid e Bayern de Munique.