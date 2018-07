Após acerto com Marcos Rocha, Palmeiras deve negociar lateral

Após uma longa negociação, o Palmeiras acertou o empréstimo do lateral-direito Marcos Rocha, que chega ao clube com o status para ser titular e também que deve causar a saída de pelo menos um jogador da posição. No momento, o clube conta com quatro jogadores especialistas da posição e mais dois que podem atuar improvisado no setor.

Além de Marcos Rocha, estão no elenco do Palmeiras Mayke, Fabiano e João Pedro. Os volantes Jean e Tchê Tchê também podem ser utilizados no setor, como aconteceu diversas vezes desde que chegaram ao Palmeiras.

Dos possíveis negociáveis, Fabiano e João Pedro são os favoritos para deixarem o clube. O primeiro não teve tanto espaço no ano passado e já teve o nome envolvido em negociações com outras equipes.

Quanto a João Pedro, o jovem lateral da base alviverde defendeu a Chapecoense nesta temporada, por empréstimo, e inicialmente não seria aproveitado. Mas a diretoria entrou em contato com seus representantes e informou que é para ele se apresentar normalmente com os demais jogadores, em janeiro.

Já Mayke deve ficar. Ele chegou neste ano, vindo do Cruzeiro, justamente com a missão de tentar resolver os problemas da lateral-direita, mas não conseguiu ter uma boa temporada. Tanto que o clube foi buscar Marcos Rocha.

E com tantas opções para o setor, a tendência é que Jean e Tchê Tchê sejam utilizados apenas como volante.