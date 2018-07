Após adaptação e lesão, Robinho busca afirmação no Fluminense em 2018

O atacante Robinho, do Fluminense, confia em uma temporada melhor pessoalmente e para o time carioca em 2018. Contratado junto ao Atibaia (SP) no segundo semestre deste ano após se destacar pelo Figueirense, o jogador fez poucas partidas pela equipe - marcou um gol na vitória sobre o São Paulo.

Robinho está em fase de recuperação de uma fissura na base do quinto metatarso do pé direito, lesão detectada após o empate em 1 a 1 com o Bahia, no Maracanã, em jogo da 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado em outubro passado.

O atleta garante que está adaptado ao novo clube e aposta em seu sucesso no time comandado por Abel Braga, que garantiu a permanência do Fluminense após reunião com a diretoria, realizada na semana passada, com uma boa sequência de jogos.

"Estou mais confiante, querendo jogar ainda mais e ter uma boa sequência. Aconteceram algumas coisas que nunca tinham ocorrido na minha carreira. Fiz alguns jogos bons e outros ruins. Acredito que ano que vem, tendo uma sequência, vou poder ajudar o Fluminense", projetou o atleta em entrevista ao site oficial do clube.

O jogador também está otimista quanto às possibilidades da equipe das Laranjeiras para o ano que vem. "Vai ser um ano bom, com certeza. O grupo já estava jogando há um tempo junto e eu cheguei para agregar. Vamos buscar lá em cima, se possível o Brasileiro, classificar para a Libertadores", complementou Robinho.