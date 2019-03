Após adiamento na Libertadores, Cruzeiro volta aos treinos e foca no Estadual

Após o imbróglio durante a semana que resultou no adiamento da partida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, para o próximo dia 27, os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinamentos na manhã desta quinta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e já voltaram o foco para o Campeonato Mineiro. O time encara o Tupi, neste sábado, em Juiz de Fora (MG), pela 10.ª rodada.

O volante Lucas Romero lamentou nesta quinta-feira todo o ocorrido sobre o jogo adiado por conta da impossibilidade de o time venezuelano viajar ao Brasil. O argentino comentou sobre a preparação do elenco para a partida que não aconteceu e o quanto a mudança de data comprometeu o trabalho da equipe.

"A gente estava preparado para a partida, se preparou muito bem, estávamos concentrados, e duas vezes fomos liberados. Infelizmente não se conseguiu jogar, está agendado de novo, para o dia 27. Não pode perder o foco, quando tiver que jogar a partida remarcada estaremos preparados novamente", revelou.

"Nos preparamos para jogo de decisão, Libertadores, jogar o primeiro jogo da Libertadores em casa. O Cruzeiro se dispôs a jogar, se dispôs a facilitar as coisas para o Deportivo Lara. A gente sabe a situação que está passando o país, é muito difícil, agora é esperar o dia 27 para jogar. Perdemos dois dias de treino. Antes do jogo se prepara de outra forma, a gente tenta trabalhar não muita coisa. Isso não nos afeta", complementou.

Com o adiamento da partida pela Libertadores, o Cruzeiro poderá ter de fazer uma maratona de jogos a partir de agora. De certeza serão três jogos pelo Campeonato Mineiro em um espaço de oito dias - contra Tupi, neste sábado, Caldense, na próxima quarta-feira, e o jogo único das quartas de final (contra um adversário ainda a ser definido), no domingo seguinte. Depois, caso se classifique às semifinais, teria uma semana de folga para a rodada de ida, mas o descanso foi perdido com a remarcação do duelo contra o Deportivo Lara.

Sobre o Tupi, Lucas Romero sabe que o rival está em situação complicada na tabela de classificação - luta contra o rebaixamento -, mas afirmou que o Cruzeiro precisa do resultado positivo para terminar a fase de classificação nas primeiras colocações e ter vantagem nos mata-matas.

"A gente tem que fazer o nosso. Temos que tentar ganhar os dois jogos que temos pela frente no Mineiro. Acabar o mais alto na tabela, trabalhar, focar e, para depois do jogo decisivo, fazer a nossa parte. A gente está preparado, está acostumado com a sequência de jogos. Nos preparamos bem, além disso, temos um grande elenco", finalizou.