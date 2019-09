Após demissão, Luiz Felipe Scolari recebe mensagens de agradecimento de jogadores do Palmeiras

Jogadores do Palmeiras prestaram homenagem ao ex-treinador do time alviverde em suas redes sociais. Luiz Felipe Scolari foi demitido nesta segunda-feira, 3, após derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe havia sido eliminada da Copa Libertadores, na última terça-feira e já havia deixado a disputa pela Copa do Brasil, no dia 17 de julho.

Felipe Melo publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos com o técnico Felipão. Nelas, o atleta aparece comemorando o título do Campeonato Brasileiro de 2018 ao lado do agora ex-treinador do Palmeiras. Na mensagem de agradecimento, o volante relembra o aprendizado e as conquistas que teve, também ao lado dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, demitidos. Felipe Melo encerra a homenagem destacando a trajetória vencedora do técnico e lembra que ele é o atual "campeão do Brasil".

Já o atacante Willian escolheu momentos de treino, instruções de jogo e comemorações para homenagear o ex-técnico. O atleta agradeceu por Felipão ter estado ao seu lado em momentos difíceis de sua carreira. Ao final da mensagem, o jogador falou da história vitoriosa do treinador.

"Professor, muito obrigado por esse tempo em que convivemos e vencemos juntos. Para mim, foi uma honra poder ter trabalhado e aprendido com o senhor. Você sempre esteve ao meu lado em um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Sempre me apoiou e me deu confiança durante toda a minha recuperação! Serei eternamente grato. Parabéns por toda a sua brilhante e vitoriosa história, que continuará aonde quer que vá. Que Deus te abençoe em sua trajetória profissional e pessoal."

O lateral Diogo Barbosa também usou o Instagram para agradecer pelo período que teve com o antigo comandante do grupo.

"Obrigado por tudo professor! Eternamente grato por ter trabalhado com um dos maiores treinadores! Obrigado por todo ensinamento diário, todas alegrias vividas juntas! Já era um fã, depois dessa experiência de ser treinado e poder ter conhecido a pessoa que o senhor é, aumentou ainda mais a minha admiração! Que Deus o abençoe mais, o Senhor merece o melhor desse mundo!", postou Diogo.

O atacante Dudu postou uma mensagem cheia de emoção. "Te considero um verdadeiro pai", escreveu o jogador. Em diversas fotos da publicação Dudu aparece abraçado com Felipão e o parabenizou por ser uma pessoa incrível. O atleta ainda agradeceu aos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. "Também agradeço ao Paulo Turra e ao Carlão. Aprendi muito com vocês."

O Palmeiras publicou apenas uma nota em seu site oficial e redes sociais para oficializar a saída de Luiz Felipe Scolari e seus auxiliares.