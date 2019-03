Após derrota para Juventus, Ancelotti quer reabilitação do Napoli na Liga Europa

Depois de ter qualquer esperança de título no Campeonato Italiano se esvair com a derrota para a Juventus no último domingo - está 16 pontos atrás do primeiro colocado -, o Napoli volta todas as suas atenções para a Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time de Nápoles recebe o Red Bull Salzburg, da Áustria, no estádio San Paolo, pela rodada de ida das oitavas de final, e o técnico Carlo Ancelotti já avisou os seus jogadores que quer a reabilitação imediata.

"O elenco sabe que é uma partida muito importante para o resto da temporada. Não é decisiva, porque ainda terá o jogo de volta, mas tem seu peso. Na parte psicológica, não creio que (depois da derrota para a Juventus) o time esteja abatido. A atuação foi muito boa, tivemos chances de vencer e isso dá confiança", afirmou o treinador, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva após o último treinamento antes do jogo.

Para o Napoli conquistar o título da Liga Europa pela segunda vez na história - o primeiro foi em 1989, quando a competição se chamava Copa da Uefa -, Ancelotti sabe que o caminho será árduo. "Os rivais são muito qualificados. São times com experiência internacional como Sevilla, Valencia, Chelsea e Arsenal. E os últimos vencedores foram Manchester United e Atlético de Madrid", disse.

Sobre o adversário desta quinta-feira, Ancelotti prevê dificuldades contra um equipe que busca se firmar no cenário europeu - foi semifinalista da última edição, sendo eliminado pelo Olympique de Marselha, da França. "O Red Bull Salzburg é um time bem armado. Deveremos jogar com inteligência porque eles jogam com bolas longas e sabem explorar bem os contra-ataques", completou.