Após despedida dos colegas, Martín Silva promete torcer pelo Vasco durante a Copa

Em uma temporada bastante complicada, o Vasco ao menos garantiu vaga à Copa Sul-Americana com a vitória sobre a Universidad de Chile na terça-feira, em Santiago, pela Libertadores. O duelo marcou a despedida temporária do goleiro Martín Silva, que agora se apresenta à seleção uruguaia para a Copa do Mundo da Rússia.

"Ficarei na torcida pelos companheiros. Fiz a minha despedida ontem, no vestiário no Chile, e passei meu apoio para todos. Disse que ficarei ausente e que precisamos nos tornar um time mais regular. No clássico contra o Flamengo e contra a La U, mostramos o que somos capazes de fazer. Teremos adversários de qualidade pela frente, mas sabemos que possuímos condições de enfrentá-los", declarou.

Justamente por esta despedida, Martín Silva foi um dos jogadores mais procurados pela imprensa no desembarque do Vasco no Rio, nesta quarta. Até porque ele também foi peça importante em Santiago, ao dar a assistência para Yago Pikachu marcar o gol que garantiu a vitória por 2 a 0.

"Foi muito especial participar do gol do Pikachu. Não é normal um goleiro dar assistência durante um jogo. Mais gratificante ainda por ter sido o segundo gol que a gente precisava para classificar. Sabíamos que era uma partida difícil, tinha pressão em cima de nós, mas saímos de lá contentes porque o time voltou a mostrar a mesma atitude do jogo contra o Flamengo", comentou.

Já sem Martín Silva, o Vasco volta a campo para encarar o Bahia neste domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Recém-contratado junto ao Vitória, Fernando Miguel pode substituir o uruguaio e estrear pelo novo clube diante do ex-rival.