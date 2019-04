Após eliminação, Guardiola espera outro duelo 'intenso' entre City e Tottenham

Após ser eliminado pelo Tottenham nas quartas de finais da Liga dos Campeões na última quarta-feira em um dos melhores jogos da temporada, o Manchester City reencontrará o rival londrino em duelo da 35ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado.

Depois de ver seu time fazer uma partida brilhante ao vencer por 4 a 3 o Tottenham, mas ser eliminado em razão do peso dos gols marcados pelo rival fora de casa, o técnico Josep Guardiola espera outro confronto aberto, intenso, em que os dois times vão atacar, especialmente o City, já que jogará em casa e precisa vencer para seguir na briga pelo título da competição nacional com o Liverpool.

"Ambas as equipes vão atacar", afirmou o treinador espanhol em coletiva nesta sexta-feira. "Eu acho que o jogo será tão intenso como o anterior. Vamos atacar em um jogo mais posicional, mas atacar contra os Spurs não é fácil. Eles são um time incrível", acrescentou.

Com 83 pontos, o Manchester City ocupa a vice-liderança do torneio, atrás do Liverpool, que soma 85 e tem um jogo a mais. Portanto, o time de Manchester, que já conquistou a Copa da Liga Inglesa e está na final da Copa da Inglaterra, só depende de si para ser bicampeão inglês.

Fora da Liga dos Campeões, o Manchester tem mais tempo para treinar. A ideia, porém, não empolga muito Guardiola, que crê que isso não ajuda o time na disputa pelo título inglês com o Liverpool, que segue no principal torneio do Velho Continente e enfrentará o Barcelona na semifinal.

"Eu preferia ter se classificado para jogar a semifinal da Liga dos Campeões. Quando o Liverpool saiu das copas em novembro e dezembro foi uma vantagem para descansar, não agora. Não tivemos tempo para treinar algumas coisas específicas contra o Tottenham, mas era porque estávamos em todas as competições, é assim que é".

Guardiola disse que vai avaliar a forma física dos seus jogadores nesta sexta, no último treinamento antes da partida, mas adiantou que o lateral-esquerdo Zinchenko voltou a treinar depois de recuperar de uma lesão na perna e pode ser relacionado.