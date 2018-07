Após Eliminatórias, clubes partem para a reta final do Brasileiro

Após uma semana em que o assunto foi somente as Eliminatórias para a Copa, o Campeonato Brasileiro está de volta e não para mais até o fim do ano. Serão duas rodadas por semana e inicia-se hoje a reta final da competição.

Foram disputadas 26 rodadas (no sábado, Cruzeiro e Ponte Preta jogaram antecipadamente partida válida pela 28.ª rodada) e a briga pelo título, classificação para a Libertadores e contra o rebaixamento esquentaram. O equilíbrio é muito grande. Para se ter uma ideia da igualdade dos clubes, a diferença do 10.º colocado, o Vasco, para o 17.º, o Sport, é de apenas três pontos (33 a 30).

Assim, os clubes aproveitaram o tempo livre nos últimos dias para fazer os ajustes necessários e irem em busca de seus objetivos, pois agora será praticamente só jogo e descanso.

Todos os duelos têm importância. O Corinthians é o líder com 55 pontos, mas não vem de boas exibições e vê o Santos se aproximar, com 47. O time de Fábio Carille vai enfrentar o Coritiba na Arena Corinthians enquanto a equipe santista encara a Ponte Preta em Campinas. As duas partidas colocarão frente à frente times que lutam pelo título contra adversários que tentam sair da parte de baixo.

Em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na Arena Grêmio. A partida tem tudo para ser uma das mais equilibradas da rodada, que coloca o terceiro colocado contra o quarto. O derrotado começa a ver a briga pelo título se tornar algo mais distante.

Em Salvador, Vitória e Sport fazem o duelo dos ameaçados. O curioso é que o time baiano pode até sonhar em entrar na briga pela Libertadores em caso de resultado positivo, mas se perder, corre o risco de acabar a rodada entre os quatro últimos.

No Pacaembu, o Palmeiras recebe o Bahia para buscar os três pontos e mostrar que ainda está vivo na luta pelo título. O time de Cuca soma 43 pontos e vem de uma amarga derrota para o Santos, em casa, por 1 a 0.

Já o São Paulo conseguiu passar alguns dias fora da zona de rebaixamento, mas ainda vive situação preocupante e tem a dura missão de encarar o Atlético-MG, no estádio Independência.

A rodada ainda será de clássico estadual. O Flamengo, que tenta se reerguer após a perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em um confronto em que os dois estão bem pressionados. Os rubro-negros por terem se distanciado da luta pelo título e os tricolores pela queda na tabela. O time de Abel Braga é apenas o 16.º colocado, com 31 pontos, e um tropeço provavelmente fará o time entrar na zona de rebaixamento.

Outras duas equipes que tentam se afastar do Z-4 e se enfrentam nesta rodada são Avaí e Vasco. A equipe catarinense vem de bons resultados, mas a derrota para o Atlético-GO na última rodada fez ela voltar para a parte de baixo da tabela. Zona de rebaixamento que se tornou uma rotina para o Atlético-GO. A equipe goiana, lanterna, visita o Atlético-PR, que soma 34 pontos.

Por fim, o Botafogo quer se consolidar no G-6 para se aproximar da classificação para a Libertadores. Enquanto isso, a Chapecoense é mais uma que precisa somar pontos para não se aproximar da parte de baixo da classificação.