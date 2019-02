Após golaço de bicicleta, Diego faz planos de fazer história no Flamengo

Diego saiu de campo ovacionado neste domingo. O meia que chegou a ficar muito próximo de se transferir ao Orlando City, dos Estados Unidos, já fala em fazer história no Flamengo. Foi dele o gol de bicicleta que marcou a goleada por 4 a 0 sobre a Cabofriense e agitou a torcida no Maracanã. O camisa 10 reconhece que foi a melhor atuação coletiva do elenco na temporada, que segue invicto no Campeonato Carioca, com quatro vitórias e um empate.

"Acredito que sim. E teria que ser também, né? Porque eu acho que a gente tinha que evoluir. Com o tempo nós vamos nos conhecendo melhor, fisicamente vai melhorando também. E hoje não estava tão quente igual das últimas vezes. Tudo isso influencia. Gramado muito bom e nós temos que evoluir. Apesar da vitória estamos felizes, mas essa evolução tem que continuar, porque as dificuldades vão ser cada vez maiores", analisou.

Mesmo com o carinho da torcida, Diego prefere manter os pés no chão. O meia, que chegou em 2016, tem 120 jogos com a camisa do Flamengo e 34 gols marcados. "Eu estou no meio da minha trajetória com essa camisa e espero que, quando acabar, deixe alguma coisa para a história. Mas nesse momento eu não consigo ter noção. Eu quero trabalhar e alcançar os objetivos com o clube para no final fazer esse balanço".

O jogador que já foi capitão e titular absoluto do Flamengo, hoje tem a concorrência direta de Arrascaeta, contratado por quase R$ 70 milhões do Cruzeiro. O uruguaio deixou o gol dele e ainda iniciou a jogada que acabou com o gol de Bruno Henrique, no finalzinho. "A concorrência faz parte dos grandes clubes e quanto mais opções você tem melhor, sem dúvida nenhuma. Uma dor de cabeça saudável para o treinador (Abel Braga). Mas é claro que quem tem que ganhar com isso é o Flamengo e até agora isso tem acontecido".

Com 33 anos, Diego ainda revelou ter se inspirado no português Cristiano Ronaldo na comemoração do gol. "Sem dúvida o Cristiano é uma inspiração para todo profissional, né? Por tudo que ele faz. Mas eu estou feliz aqui e tudo que acontece comigo aqui (Flamengo), independentemente da proporção, é sempre muito especial, né? Nesse estádio, com essa camisa. Eu fico muito feliz de ter conseguido a vitória, ter feito um gol como esse, ter ajudado a equipe. Mais um dia para entrar na minha história com o Flamengo".

O time vai jogar nas semifinais da Taça Guanabara no fim de semana, em data a ser definida, diante do Fluminense. Por ter melhor campanha, o Flamengo jogo pelo empate neste jogo único para avançar à decisão do primeiro turno do Carioca.

O objetivo é chegar à final contra o vencedor de Vasco x Resende. A decisão também será em jogo único, com o campeão garantindo vaga nas semifinais do Estadual e com vantagem do empate.