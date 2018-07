Após goleiro pegar quatro pênaltis, Corinthians Sub-17 joga na Arena

O time sub-17 do Corinthians vai jogar pela primeira vez na Arena Corinthians nesta quarta-feira, às 16h. A equipe alvinegra vai enfrentar o Vitória pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. Outra novidade é que o jogo será com entrada franca.

O Corinthians sub-17 manda seus jogos na Arena Barueri, mas a diretoria decidiu mudar o local da partida pois espera ver um bom público na arena. O torcedor interessado em ir ao jogo, poderá acessar o estádio pelo setor Norte. O lado Sul ficará destinado aos torcedores do Vitória. Segundo a assessoria do Corinthians, jogadores de outras categorias do clube estarão presentes no estádio para acompanhar a partida.

A equipe comandada por Marcos Soares tem como destaque o goleiro Maltos, que ganhou fama ao defender quatro pênaltis contra o Grêmio, em jogo realizado pelas oitavas da Copa do Brasil. Ele defendeu uma cobrança no tempo normal e mais três na disputa de penalidades.

O jogo da volta contra o Vitória está marcado para o dia 1ºde novembro, no estádio Barradão, em Salvador. Além deste confronto, os outros três jogos que completam as quartas da Copa do Brasil são: Palmeiras x Vasco, Chapecoense x São Paulo e Flamengo x Cruzeiro.