Após passar mal na Copa, Maradona avisa que está bem: 'Perdão pelo susto'

O ex-jogador Diego Maradona negou que tenha sido hospitalizado e garantiu aos torcedores que está bem. Ele passou mal na Arena Zenit, em São Petersburgo, onde a Argentina ganhou da Nigéria por 2 a 1 e garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

"Quero dizer a vocês que estou bem, que não estou nem estive internado. No intervalo da partida com a Nigéria me doía muito a nuca e sofri um mal-estar. Fui atendido por um médico que me recomendou ir para casa antes do segundo tempo, mas eu quis ficar porque todos nós estávamos jogando. Como iria embora? Mando um beijo a todos vocês, perdão pelo susto e obrigado pelo apoio", afirmou.

Ele teve uma queda de pressão arterial e precisou ser atendido por dois paramédicos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o astro sendo conduzido por seu segurança particular para a área vip do estádio. Ele chegou a cair nas cadeiras. O vídeo tem menos de 30 segundos. A emissora argentina TyC Sports divulgou uma foto, também nas redes sociais, com o momento do atendimento médico.