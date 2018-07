Após perder Balbuena e Sidcley, Corinthians renova com promessa da base até 2022

O Corinthians renovou o contrato do meia atacante Rafael Bilu, de 19 anos, até dezembro de 2022. O jogador é uma das principais apostas da base do clube e terminou como vice-artilheiro da equipe sub-20 na Copa do Brasil e da Copa São Paulo deste ano.

O antigo vínculo de Bilu tinha término previsto para 31 de agosto. Agora, com o novo contrato, o meia-atacante almeja ganhar chance com o técnico Osmar Loss. "Venho trabalhando a cada ano, a cada categoria, para chegar ao time profissional. A motivação e a determinação são ainda maiores para fazer grandes jogos aqui no sub-20 e, em breve, poder estar entre os profissionais, que sem dúvidas, é meu grande sonho", afirmou o jogador.

Bilu está desde os 11 anos no Corinthians e já participou de conquistas importantes da base, como o Mundial Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-17, ambos em 2016. "O Corinthians mostrou para mim que confia e aposta em meu futebol. Isso foi fundamental para que essa renovação fosse concretizada. Só joguei por este clube em minha carreira e o foco agora será em crescer e fazer história jogando pelo time profissional", disse o jovem atleta.

Enquanto renova com os jovens da base, o Corinthians não tem tido forças para segurar os atletas do elenco principal. Durante a parada para a Copa do Mundo, o clube alvinegro perdeu o zagueiro Balbuena, negociado com o Wes Ham, o lateral-esquerdo Sidcley, que defenderá o Dínamo de Kiev, e está próximo de perder o centroavante Kazim para o Lobos, do México.

Em relação ao elenco que disputou as últimas rodadas do Brasileirão, o Corinthians já perdeu também o volante Maycon, que foi para o Shakthar Donetsk. Por outro lado, chegaram o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o atacante Jonathas.