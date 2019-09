Após revés e desabafo na Vila, Victor Ferraz igualará marca de Vanderlei no Rio

Depois de amargar junto com o Santos, no último sábado, uma doída derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na Vila Belmiro, onde fez um desabafo após o duelo, o lateral Victor Ferraz se prepara para defender o seu time novamente nesta quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No confronto no Rio, o atleta vai igualar uma marca que hoje pertence ao goleiro Vanderlei, que é o jogador do atual elenco santista com mais jogos pelo clube, com 258 atuações com a camisa alvinegra. E após disputar a sua 257ª partida pelo time, o defensor não escondeu a sua frustração com a atuação decepcionante diante dos gremistas.

"A gente precisa melhorar muito, precisa voltar a ser o time que um dia já foi nesse campeonato. Da forma que está não dá. A gente precisa de mudança, principalmente na postura", afirmou Victor Ferraz, em um desabafo em tom de cobrança.

Contratado pelo Santos em 2014, após se destacar com a camisa do Coritiba, o paraibano de João Pessoa contabiliza dois títulos paulistas, conquistados em 2015 e 2016, e dez gols marcados pelo clube. Antes disso, o lateral de 31 anos ajudou o seu ex-time a se sagrar campeão paranaense em 2013.

No último sábado, Ferraz exibiu grande descontentamento com o fato de que a equipe alvinegra apresentou grande queda de rendimento no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, depois de a primeira etapa ter terminado empatada por 0 a 0. E ele deixou claro que essa instabilidade no nível de atuação não pode se repetir se o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli quiser sonhar com a conquista do Brasileirão.

"Tem de jogar bem o tempo inteiro para voltar a pontuar e tentar encostar nos líderes de novo", projetou o jogador, que é o atual capitão da equipe santista e, carregando este status de líder no atual elenco, vem sofrendo forte cobranças dos torcedores.

E a pressão pela conquista de um bom resultado é grande para esta quinta-feira, pois o Santos vem de três partidas sem vitórias no Brasileirão. Não ganha um jogo desde o dia 31 de agosto, quando superou a Chapecoense por 1 a 0, em Chapecó, pela 17ª rodada. Depois disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Vila Belmiro, foi batida por 1 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, e caiu por 3 a 0 diante dos gremistas em novo compromisso em seu estádio.