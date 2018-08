Após se aposentar na Copa, Rafa Márquez é nomeado presidente do Atlas

Rafa Márquez se despediu do futebol após a eliminação do México para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, o agora ex-jogador foi oficializado como presidente do Atlas, time mexicano onde iniciou a carreira.

Com passagem pelo Barcelona entre 2003 e 2010, Rafa Marquez disse que seu principal sonho será transformar a estrutura do clube similar ao do time catalão. "Quero dar um perfil tipo do Barcelona, que foi onde mais aprendi e onde mais tive conhecimento. Também acho que é um estilo que se assemelha ao Atlas, que busca tradicionalmente um jogo dinâmico, bonito e ofensivo", afirmou o ex-atleta, de 39 anos, durante entrevista coletiva.

O ex-zagueiro é um dos quatro jogadores que possuem no currículo cinco Copas do Mundo. Para aceitar o convite do seu clube do coração, disse ter recusado propostas para ser comentarista. "Seria fácil trabalhar na televisão, criticar e dizer isso é bom e isso não é. Ao mesmo tempo continuo trabalhando para o futebol e espero ajudar na melhoria de sua estrutura, a começar pelo Atlas", disse.

A primeira missão do novo mandatário será formar um elenco competitivo para finalmente voltar a brigar pela taça da competição nacional, título que o Atlas não consegue conquistar há 67 anos. "Será um trabalho árduo e custará um certo tempo. Não quero colocar um limite, mas acredito que juntos conseguiremos buscar os melhores resultados", finalizou.

️ @RafaMarquezMX: "Así como he sido de profesional y exigente en mi carrera, lo seré en esta nueva etapa. Hay mucho compromiso, tengo muchas ganas de empezar a trabajar y analizar la situación; queremos conseguir un equilibrio y competir por conseguir el título deseado". pic.twitter.com/vktSN77A46 — Atlas FC (@atlasfc) 7 de agosto de 2018

Como jogador, Rafa Márquez começou no Atlas em 1996. Três anos depois foi jogar na Europa, defendendo o Mônaco. Em 2003, o Barcelona contratou o zagueiro mexicano, que viveu o auge da carreira no time catalão - conquistou duas Ligas dos Campeões, quatro taças do Campeonato Espanhol e um Mundial de Clubes da Fifa.

Em 2010 acertou com o New York Red Bulls, onde permaneceu por duas temporadas. Ainda passou pelo Lyon, Hellas Verona e atuou nos dois últimos anos pelo Atlas. Na seleção mexicana, além da participação em cinco Copas do Mundo, tem no currículo o título da Copa das Confederações de 1999.