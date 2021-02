Após vitória em jogo-treino, Atibaia vende atacante para equipe que disputará Libertadores

O Atibaia, equipe da Série A-2 do Campeonato Paulista, anunciou a venda de um de seus principais jogadores, o atacante Mascote, para a equipe boliviana Always Ready, que disputará a Copa Libertadores, em 2021.

Dirigentes do clube da Bolívia se interessaram pelo futebol do jogador de 24 anos após marcar dois gols em um jogo-treino com a equipe paulista, realizado no último sábado, que terminou com vitória do Atibaia por 3 a 0.

Mascote estava em sua segunda passagem pela equipe do interior de São Paulo. Em 2018, marcou 11 gols em 29 partidas. O Atibaia tem como objetivo para 2021 garantir o acesso inédito à Série A-1 do Paulistão.

"Fiquei muito surpreso, mas foi uma notícia muito boa. É uma oportunidade única sair da Série A-2 e ir direto para um clube que vai disputar a Copa Libertadores", afirmou Mascote.

O presidente do Atibaia, Alexandre Barbosa, não revelou os valores envolvidos na negociação, mas promete buscar no mercado uma peça de reposição o mais rápido possível.

"O planejamento era não liberar. Nós queremos subir e ele seria muito importante. Mas, não teve jeito. Tem coisas que não se deve falar não, principalmente a chance de jogar uma Libertadores da América. Além disso, o negócio foi muito bom para o clube. Não podemos revelar os valores, por questões de sigilo, mas foi uma grande venda", disse o presidente da equipe paulista.

O Always Ready foi campeão do Torneio Apertura da Bolívia em 2020 e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores depois de 53 anos. A equipe boliviana é da cidade de El Alto, que tem altitude de mais de 4 mil metros. Na última Copa Sul-Americana, porém, mandou seu único jogo pela competição na capital La Paz, cuja altitude é de 3.700 metros.

Ainda em excursão pelo Brasil, na última quinta-feira, o Always Ready enfrentou, em amistoso, a equipe sub-20 do Palmeiras, em Guarulhos, e conquistou um empate em 1 a 1.

No próximo dia 16 de abril, a equipe de El Alto deve conhecer, em sorteio, os seus adversários na fase de grupos da principal competição continental da América do Sul. Já o Atibaia se prepara para a estreia na Série A-2 do Paulistão, que acontece no próximo domingo, dia 28, em casa, contra o Atlético Monte Azul.