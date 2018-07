Ariel Cabral volta no lugar de Henrique e Ábila é relacionado no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a volta do volante Ariel Cabral que cumpriu suspensão na última rodada.

Ele substituirá Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Outra ausência é a do lateral-direito Ezequiel, lesionado. O centroavante Ramón Ábila, que está em negociação com o Boca Juniors, foi relacionado, mas deve ficar no banco de reservas.

O Cruzeiro vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileirão com 20 pontos. A equipe deve começar a partida com a seguinte formação: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Silva, Élber, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Lennon e Fabrício.

Zagueiros: Arthur, Kunty Caicedo, Léo e Murilo.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sobis, Ramón Abila e Sassá.