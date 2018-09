Arrascaeta e Fred treinam e devem ficar no banco do Cruzeiro contra o Palmeiras

Um dia depois da suada classificação à decisão da Copa do Brasil, com o empate por 1 a 1 com o Palmeiras no Mineirão, o Cruzeiro se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para encarar o mesmo rival, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, domingo, em São Paulo.

Os titulares da equipe fizeram trabalho regenerativo na parte interna da Toca da Raposa II, enquanto o restante do elenco foi a campo para um coletivo contra o time sub-20. A tendência é que seja justamente esta equipe reserva a que enfrentará o Palmeiras, já que o Cruzeiro mira as quartas de final da Libertadores, contra o Boca, quinta-feira que vem.

Se Mano Menezes deve levar a campo os reservas, a expectativa é de que possa contar com dois importantes reforços, pelo menos no banco. O meia Arrascaeta e o atacante Fred, recuperados de contusões, treinaram em parte da atividade desta quinta e deverão viajar com o elenco.

Arrascaeta está afastado há cerca de duas semanas graças a um problema muscular e deverá ser preparado para estar em forma para pegar o Boca. Já Fred vem de um longo período afastado após grave lesão no joelho. Por isso, deverá demorar mais para recuperar a melhor forma física.

O time escalado para o coletivo nesta quinta, e que poder ser titular no domingo, teve: Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Marcelo Hermes; Bruno Silva, Ariel Cabral, David, Mancuello e Rafael Sóbis; Raniel. Ao longo da atividade, entraram: Arrascaeta, Ederson, Patrick Brey e Fred.