Artista gráfico italiano cria chuteiras em homenagem a Eriksen após mal súbito na Euro

O artista gráfico italiano Salvatore Cosentino personalizou um par de chuteiras em homenagem ao meia dinamarquês Christian Eriksen, que se recupera após um mal súbito na partida entre a sua seleção e a Finlândia na Eurocopa, sábado. O jogador caiu desacordado no gramado e precisou ser reanimado com massagens no peito. Ele deixou o estádio acordado depois de passar por reanimação cardíaca. Eriksen está hospitalizado, mas não tem previsão de alta.

O designer de 53 anos usou a bandeira dinamarquesa, o escudo da Inter de Milão, time de Eriksen e atual campeão italiano, para personalizar as chiteiras. "É um presente dedicado a ele", disse o artista. "Espero que traga um bom presságio para o jogador de futebol e sobretudo para o homem Christian Eriksen".

Em sua oficina em Aosta, na região noroeste da Itália, Cosentino costuma personalizar chuteiras para outtros jogadores da Série A do Campeonato Italiano, como Romelu Lukaku e Papu Gómez, ex-jogador da Atalanta.

Eriksen permanece hospitalizado em Copenhague para exames complementares. O jogador dinamarquês afirma que se sente melhor e que quer entender o que aconteceu no estádio Parken. O jogo contra a Finlândia foi interrompido aos 43 minutos do primeiro tempo, depois do meia ter tido o problema e recuperado a consciência ainda no gramado. " Ele tinha partido, e fizemos a manobra. Trouxemos Eriksen de volta rapidamente. Foi muito rápido. Sobre os detalhes, preciso deixar os especialistas do hospital falarem. Ele ainda está estável e, dentro das circunstâncias, está bem", explicou o médico da seleção dinamarquesa Morten Boesen.

O jogador ainda não tem previsão de alta, mas os médicos mostram confiança de que poderá retornar aos campos. "Obrigado a todos, não vou desistir", foram as primeiras palavras do meia por meio de seu empresário Martin Schoots. Recentemente, ele postou uma foto sorrindo na cama do hospital.