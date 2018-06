Às vésperas da Copa, Nigéria só empata em amistoso com congoleses

A Nigéria recebeu a República Democrática do Congo nesta segunda-feira, em Port Harcourt, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. E a equipe da casa decepcionou, ao não passar de um empate por 1 a 1 diante do rival, que ficou de fora do torneio deste ano.

O técnico Gernot Rohr optou por deixar alguns de seus principais destaques de fora da partida. Iheanacho foi titular, mas Musa e Iwobi entraram apenas no segundo tempo, enquanto John Obi Mikel sequer foi a campo. Vale lembrar que Victor Moses, do Chelsea, só se juntará ao plantel em Londres.

Mesmo desfalcada, a Nigéria largou em vantagem logo aos 15 minutos, quando Troost-Ekong marcou. Mas, no segundo tempo, a defesa dos donos da casa falhou e cometeu pênalti, que Malango cobrou para deixar tudo igual, aos 32 minutos.

Antes da Copa, a Nigéria ainda disputa amistosos contra a Inglaterra, este sábado, e a República Checa, dia 6 de junho. A seleção está no Grupo D do Mundial, ao lado de Argentina, Islândia e Croácia, adversária da estreia no dia 16 de junho, em Caliningrado.