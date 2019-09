Athletico-PR valoriza vitória, mas prega cautela na final da Copa do Brasil

Os jogadores do Athletico-PR valorizaram a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Mas pregaram cautela antes do jogo da volta da final da Copa do Brasil. O confronto decisivo será disputado na quarta-feira que vem, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"O tamanho da vitória é de um gol de diferença. A gente tem um gol na frente. Continua muito disputado. A equipe do Inter veio com proposta de se defender, o resultado foi o placar mínimo, mas acaba sendo importante", avaliou Bruno Guimarães, autor do gol da vitória athleticana.

Na partida decisiva, o Athletico jogará por um empate para conquistar o título inédito da Copa do Brasil. O caminho mais fácil para levantar a taça, na visão do volante Nikão, é o de não mudar o estilo de jogo, mesmo estando em vantagem.

"A gente sabe que, quanto menos fugir das nossas características, mais perto estaremos de vencer. Eles são fortes em Porto Alegre, mas vamos buscar esse título tão sonhado por todos nós e por toda a nossa torcida. Não tem nada ganho. Vamos trabalhar para neutralizar os pontos fortes do Inter para conquistar o título", afirmou o jogador.

SAIU O PRIMEIRO GOL DA #FinalCopaDoBrasil! ⚽️⚽️⚽️ Bruno Guimarães, do @AthleticoPR, mandou UMA BOMBA e abriu o placar para o Furacão! #TôDentro #CopaContinentalDoBrasil pic.twitter.com/9m2izhvkQH — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) September 12, 2019

"Enfrentamos uma grande equipe. Sair em vantagem na final é muito bom. Temos mais 90 minutos na casa deles e o jogo está aberto. São dois times fortes, merecedores. Agora é pregar muita humildade, respeito, que vença o melhor", completou.