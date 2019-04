Atlético-MG confirma que vendeu mais de 39 mil ingressos para jogo decisivo

O Atlético-MG confirmou, no fim da tarde deste sábado, que já vendeu mais de 39 mil ingressos para o jogo de volta da semifinal do Estadual, contra o Boa, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão. Após empate por 0 a 0 no duelo de ida do mata-mata, em Varginha, a equipe atleticana tem a vantagem de jogar por uma nova igualdade para ir à decisão, tendo em vista o fato de que a melhor campanha serve como critério de desempate.

"39.284 torcedores garantidos para a decisão pela semifinal do Mineiro! Setor Vermelho Inferior (Portão E) esgotado", escreveu o clube, por meio de publicação em sua página na rede social Twitter.

Este duelo de domingo será marcante para o goleiro Victor, que completará 400 jogos com a camisa do Atlético. "Fico feliz por chegar a esse número. O último que completou essa marca aqui foi o Cerezo, um jogador emblemático que tem uma grande história aqui no clube. Não é fácil alcançar essa marca no futebol tão dinâmico que temos hoje. Às vezes, o jogador não consegue completar nem 100 jogos pela equipe, quanto mais 400", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva.

O Atlético vai jogar neste domingo para garantir vaga em sua 13ª final consecutiva do Campeonato Mineiro, sendo que neste período ganhou seis títulos da competição. E a chance de voltar a ser campeão estadual foi exaltada pelo ídolo Victor como motivação em sua longa trajetória com a camisa alvinegra.

"Fico ainda mais contente por alcançar essa marca, com grandes conquistas. Esse é um grande estímulo para mim, para seguir trabalhando e me preparando para fazer grandes jogos e buscar títulos para o clube. É isso que impulsiona o atleta de futebol, as grandes conquistas, e é para isso que trabalho, para buscar conquistas pelo Atlético", reforçou o goleiro.

O elenco atleticano fechou a sua preparação para o duelo com o Boa neste sábado e, já na última sexta-feira, o técnico Levir Culpi já havia prometido escalar a força máxima à disposição na partida. Ele optará por não poupar titulares mesmo com o fato de a equipe enfrentar o Cerro Porteño, quarta-feira, no Paraguai, em partida decisiva para as pretensões do clube na Copa Libertadores.