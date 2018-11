Atlético-MG x Grêmio: horário e onde assistir ao duelo pelo G-6

Atlético-MG x Grêmio fazem um confronto direto na briga pelo G-6, neste sábado, às 17h, no estádio Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela situação das duas equipes, o duelo pode deixar o derrotado em situação delicada para a fase final do Nacional.

Atlético-MG x Grêmio terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O time gaúcho inicia a rodada na quinta colocação, com 52 pontos, enquanto os mineiros aparecem logo abaixo, com 46.

O Grêmio ainda tenta se recuperar da eliminação da Libertadores, quando foi surpreendido em casa e perdeu para o River Plate por 2 a 1. No Brasileirão, o time também tropeçou e perdeu em casa para o Sport por 4 a 3.

Já o Atlético-MG vem de três partidas sem vencer e começa a se preocupar com a sua posição na briga pelo G-6. O time mineiro vem de derrrota para o Ceará por 2 a 1.