Atlético-MG x Unión La Calera: onde assistir ao vivo ao jogo pela Sul-Americana

Atlético-MG e Unión La Calera-CHI se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, realizado terça-feira passada, o time chileno venceu por 1 a 0 em casa.

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Unión La Calera

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal online DAZN. O Estado também fará tempo real da partida.

O classificado deste confronto enfrentará na próxima fase o vencedor de Sol de América x Botafogo. O Galo, ainda comandado pelo técnico interino Rodrigo Santana, vem de duas derrotas. Além de ter perdido para o Unión La Calera, na terça-feira passada, ainda vem de derrota também no Brasileirão, onde perdeu por 1 a 0 para o Grêmio.

Quanto ao time chileno, ele ocupa a quarta colocação do Campeonato Chileno, com 23 pontos, oito a menos que a líder Universidad Católica. Na rodada passada, o La Calera empatou fora de casa com o Antofagasta, no sábado.