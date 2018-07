Atlético-PR confirma jogo contra o Santos pela Libertadores no Durival de Britto

Sem acordo com o Coritiba, o Atlético-PR confirmou nesta quarta-feira que o duelo diante do Santos, pela ida das quartas de final da Libertadores, acontecerá no Durival de Britto. O clube utilizará o estádio do rival Paraná na partida que vai ser disputada na próxima quarta-feira, às 19h15.

Diante da impossibilidade de atuar em sua casa, a Arena da Baixada, o Atlético-PR tentou um acordo com o Coritiba para jogar no Couto Pereira, mas viu a solicitação de aluguel do estádio ser negada pelo arquirrival, que alegou a necessidade de plantio de grama de inverno no campo justamente no período da partida.

Em resposta, o Atlético-PR emitiu uma nota acusando o Coritiba de descumprir um contrato firmado pelas duas equipes em 2015, que previa a cessão recíproca de seus estádios em casos como este, e chegou a ameaçar entrar com uma ação contra o rival. Mas diante do pouco tempo hábil, desistiu do Couto Pereira.

A solução, então, foi voltar-se para o Durival de Britto. E depois de uma rápida negociação, Atlético-PR e Paraná chegaram a um acordo para a utilização do estádio.

A Arena da Baixada não poderá ser utilizada por conta da disputa da fase final da Liga Mundial. A competição está marcada para acontecer entre os dias 4 e 8 de julho e a estrutura para a disputa já está sendo montada no estádio.