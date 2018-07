Atuação de Cássio pelo Corinthians vira notícia pelo mundo

A atuação do goleiro Cássio na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira, na Arena Corinthians, não chamou a atenção apenas dos torcedores brasileiros. Diversas mensagens ao redor do mundo destacaram o feito do corintiano, que fez pelo menos quatro grandes defesas e garantiu o resultado positivo para a equipe alvinegra.

+ Loss elogia 'catimba' de Romero e nega cobrança no atacante do Corinthians

+ Paquetá culpa Cássio por derrota e diz que Botafogo vai crescer no Brasileirão

+ Andrés confirma a renovação de Jadson e a contratação de Douglas no Corinthians

Até comparação com o goleiro Alisson, que está trocando a Roma pelo Liverpool, aconteceu. Um torcedor, aparentemente do Liverpool disse que o clube está contratando o goleiro brasileiro errado. “Nós assinamos com o goleiro brasileiro errado. Dos destaques que eu vi, Cássio teve o jogo de sua vida hoje à noite. Isso é destaque”, disse o torcedor.

We have signed the wrong Brazilian keeper!!! From the highlights Ive seen Cassio had the game of his life tonight. This is standout! https://t.co/8SWyiLbSAn — Dave in RN (@DaveRN66) 19 de julho de 2018

Um torcedor do Colo-Colo, adversário do Corinthians na Libertadores, também mostrou muita preocupação com o fato de seu time ter que enfrentar o goleiro em breve. "Teremos que fazer algo brilhante para bater Cássio Ramos, goleiro do Corinthians”, escreveu.

Habrá que hacer algo rutilante para poder doblegar a Cássio Ramos portero del Corinthians. pic.twitter.com/DiDkTQPfVd — Lligho (@AKalogerinys) 19 de julho de 2018

Um twitter holandês recordou que o corintiano passou pelo PSV. "Se lembra do velho goleiro do PSV, Cássio? Ele fez duas defesas mundiais pelo Corinthians contra o Botafogo em poucos segundos”.

O twitter do jornal espanhol AS, em sua versão inglês, também destacou a grande atuação do corintiano. "A defesa do século? Cássio, goleiro do Corinthians, você não vai se cansar de assistir”.

The save of the century? Corinthians keeper Cássio Ramos won't get bored of watching it. https://t.co/r73aYUgKZW pic.twitter.com/VWTPArElXh — AS English (@English_AS) 19 de julho de 2018

Ao final da partida contra o Botafogo, Cássio chegou a ser cumprimentado até por adversários e uma criança invadiu o gramado para abraçá-lo. Como troca, ganhou a camisa que o goleiro usou na partida.

Próximos jogos do Corinthians

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)