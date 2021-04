Autor de dois gols, Rony garante Palmeiras forte para lutar em todas as competições

A goleada sobre o Independiente Del Valle por 5 a 0, nesta terça-feira, no Allianz Parque, serviu como um desabafo para Rony, do Palmeiras. O atacante, autor de dois gols, deu um recado para os críticos e para a torcida. "Nossa equipe não entra para perder. Vamos lutar em todas competições."

O camisa 7 mostrou otimismo no desempenho do time em todas as competições, repetindo o feito da temporada passada. "A gente sabe que futebol é assim mesmo (sobre críticas), que quando resultado não vem a desconfiança vem. Sabemos da nossa qualidade, do nosso caráter. Vamos lutar em todas competições. Está todo mundo ciente do que tem de fazer, focar e quando entrar nos jogos dar o melhor que o resultado acontece."

Rony aproveitou para elogiar o elenco palmeirense. "O Palmeiras tem um elenco muito qualificado para disputar todas as competições como foi no ano passado. Foram muitos jogos, graças a Deus fomos privilegiados com três títulos. Acredito que a nossa equipe sabe o que quer na competição, todo mundo sabe o que é melhor para o clube. Fomos alguns jogos poupados, mas vamos lutar até o fim. Tem jogo na quinta-feira pelo Paulista, vamos dar nosso melhor para tentar sair com a vitória também."

O jogador festejou a boa atuação e destacou a vitória diante de um rival complicado. "Estou muito feliz, todo mundo está de parabéns pelo jogo. Sabíamos que íamos encontrar um adversário difícil, mas a nossa equipe estava concentrada para fazer um grande jogo. Todo mundo de parabéns pela entrega. A gente sempre mantém o foco para fazer uma grande partida e sair com um resultado maravilhoso como foi hoje."