Autuori diz que Honda estreia pelo Botafogo mesmo sem presença da torcida

A diretoria do Botafogo planejou uma grande festa para o jogo de estreia de Keisuke Honda contra o Bangu, neste domingo, no Engenhão, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Mas agora o japonês vai entrar em campo sem torcida por determinação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em uma ação para ajudar no combate à disseminação do coronavírus.

O técnico Paulo Autuori é contra o jogo com os portões fechados, mas confirmou que vai utilizar o jogador nesta partida. "A princípio, vai jogar. A questão é: futebol sem torcida perde um dos protagonistas, que é o público. Tomar a decisão de jogar de portões fechados... Aí eu pergunto: jogadores e comissão estão imunes, são de raças diferentes? Não faz sentido. Se evita para os torcedores, evite para os outros também. Parece que o profissional de futebol é uma raça que está imune a qualquer problema", discursou o treinador.

A tendência é que Honda atue centralizado, como fez o equatoriano Cortez no jogo com o Boavista, na estreia do Botafogo na Taça Rio. "Isso está sendo preparado desde que ele começou a treinar com o grupo. Temos algumas hipóteses, algumas opções. O que é bom, não ter apenas uma. Ele nos dá essa possibilidade", afirmou Autuori. "No jogo com o Boavista, como a equipe jogou em termos de escalação? Fica essa dica, é uma opção", completou.

O treinador elogiou bastante o comportamento do japonês desde sua chegada ao Botafogo. Autuori disse que Honda agrega bastante fora de campo por causa do comportamento exemplar e, dentro dele, vai ajudar muito no crescimento coletivo da equipe pela maneira de enxergar e estilo de jogo.

"Como jogador, vai agregar porque joga sempre com o olhar no gol adversário, joga para frente. Temos de saber fazer isso. Se recuar a bola, é para gerar espaço no adversário e ter um caminho mais vertical. Quando ele vai receber a bola, o corpo já está preparado para fazer o jogo fluir para frente. É importante todos os jogadores entenderem isso", afirmou Autuori.