Auxiliar de Mano, Lobo exalta temporada do Cruzeiro: 'Vamos terminar bem o ano'

Sem qualquer pretensão na reta final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só quer terminar bem o ano no próximo final de semana. Auxiliar do técnico Mano Menezes - que não comandará mais a equipe em 2018 por conta de um tratamento médico -, Sidnei Lobo quer o time concentrado na última partida da competição, que será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no domingo.

O auxiliar acenou com a possibilidade de dar oportunidades para atletas que não estão jogando ou que tiveram poucas chances na temporada. "Certamente vou usar alguns atletas que tiveram poucas oportunidades. Ainda temos que terminar a temporada. Temos mais um jogo e vamos terminar bem o ano", afirmou Sidnei Lobo.

Em 2018, o Cruzeiro conquistou os títulos do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil - este o levou à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O auxiliar fez um balanço sobre o ano favorável da equipe, sobre as conquistas e a difícil missão de orientar jogadores acostumados com conquistas importantes.

"Nós fizemos uma excelente temporada, conquistamos nossos objetivos do ano, mas a gente sempre está trabalhando em busca de resultados. Estamos no comando e é difícil você ter que mobilizar o elenco porque já ganhou. Mas com os atletas que temos, com o profissionalismo deles, facilita muito o nosso trabalho", declarou.

Após a derrota para o Flamengo, no último domingo, o elenco do Cruzeiro ganhou folga nesta segunda-feira e só volta ao trabalho na tarde desta terça, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.